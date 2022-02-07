Vali Yerlikaya'dan 'fırtına' uyarısı

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji'den İstanbul'a turuncu uyarı

Türkiye yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji ise Marmara Bölgesi ve İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.





TURUNCU UYARI NEDİR?



Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.