İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yerlikaya'dan LGS'ye girecek gençlere ‘başarı' mesajı

Vali Yerlikaya'dan LGS'ye girecek gençlere ‘başarı' mesajı
Vali Yerlikaya'dan LGS'ye girecek gençlere ‘başarı' mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, LGS’ye girecek olan gençlere başarı temennisinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, yarın Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek gençlere başarı temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

“Sevgili gençler yarın sınavınız var. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. İstanbul'umuzda sınava rahat girebilmeniz için gerekli tedbirler alındı. Bizim evde de sınav heyecanı var. Bir baba olarak aynı heyecanı bende yaşıyorum. Sizler bizim göz aydınlığımız geleceğimizsiniz. Çok çalıştınız, gayret gösterdiniz. Bu sınava hazırlandınız. Sizleri çok seviyoruz, sizlere inancımız, güvenimiz tam. Emeklerinizi karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız, hepinize başarılar diliyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.