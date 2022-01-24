İhlas Haber Ajansı

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Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması
Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personelin tam gün izinli sayılacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya açıklamasında ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır'' dedi.

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