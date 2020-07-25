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Vali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Ayasofya Camii’nin açılışında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Ayasofya Camii'nin açılışında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür ederek görev alan bütün çalışanları da tebrik etti. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “#AyasofyaCamii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum.”

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