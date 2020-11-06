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Validen vatandaşlara uyarı: 'Kurban olurum tedbirli olalım'

Validen vatandaşlara uyarı: 'Kurban olurum tedbirli olalım'
Validen vatandaşlara uyarı: 'Kurban olurum tedbirli olalım'

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu vatandaşlara taziye ve ev oturmalarına gidilmemesi uyarısında bulunarak, "Kurban olurum tedbirli olalım" dedi.

Validen vatandaşlara uyarı: 'Kurban olurum tedbirli olalım' - Tıkla İzle

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İlin en işlek caddesi olan Sakarya Caddesi üzerinde alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Karaömeroğlu, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.

Vali Erol Karaömeroğlu, havaların soğuması ile başlayan ev ziyaretlerine dikkat çekti ve evlerde oluşan bu yoğunlaşmaların vaka artışlarına sebep olduğunu söyledi. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, özellikle taziye ziyaretleri ve ev ziyaretleri konusunda vatandaşların daha çok dikkati olmaları gerektiğini belirterek, ”Tedbiri elden bırakmayalım. Ev ziyaretlerine dikkat edelim. İl dışından gelenler ile mesafeye dikkat edelim. Cenazelere dikkat edelim, taziyelere gitmeyelim. Telefonla taziye geleneği oluşturalım. Taziyeler, cenazeler, ziyaretler bizim vaka sayımızı artırıyor. Mesafeye dikkat edelim. Kurban olurum tedbirli olalım" diye konuştu.

Osman Aksu

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