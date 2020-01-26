Valiler, teröre karşı ailelerle görüşecek

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla ağır darbe alan PKK/KCK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı yapılan mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere çalışma planı gönderildi. Buna göre, özellikle örgüt propagandalarına karşı, risk grubunda olan vatandaşların sağduyulu olarak karar verebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim kurumları başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Böylelikle vatandaşların terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı bilinçli hâle getirilmesi sağlanacak.

GENÇLER İÇİN PROJE

Terörle mücadele kapsamında örgütün hedef seçtiği gençlerle ilgili de önemli çalışmalar yapılacak. Valilikler tarafından, gençlerin gezi ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sportif etkinliklerde bulunması için programlar hazırlanacak. Bu sayede gençlerin sosyal ihtiyaçları karşılanarak, terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önüne geçilecek. Valiler, terör örgütlerinin hedeflerinde olan gençlerin aileleriyle de görüşecek. Görüşmelerde, terörün gerçek yüzünü anlatacak olan valiler, ailelerin çocuklarını koruması konusunda duyarlılıklarını artıracak. Terörle mücadele kapsamında Güvenlik Daire Başkanlığınca bu yıl 9 bin personele hizmet içi eğitim verilecek. Başkanlık ayrıca, 40 bin muhtara da eğitim vermeyi planlıyor.

AÇM'LER KURULACAK

Valilerin çalışma planında, 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) projesi kapsamında Ardahan, Sinop, Bingöl, Rize ve Adıyaman illerindeki inşaatlar tamamlanacak. Ayrıca, Artvin, Batman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Kastamonu, Kars, Trabzon ve Van'da da AÇM'nin kurulumu tamamlanacak.



Türkiye Gazetesi