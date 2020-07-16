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Valilik, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan görev değişimindeki listeleri açıkladı

Valilik, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan görev değişimindeki listeleri açıkladı
Valilik, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan görev değişimindeki listeleri açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Zafer Aktaş’ın görevlendirilmesinin ardından çalışma ekibi de belli oldu. İl Emniyet Müdürü Aktaş’ın birlikte çalışacağı müdürler ve müdür yardımcıları listesi İstanbul Valiliği'nce açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın çalışma ekibindeki isimler belli oldu. İstanbul Valiliği'nce bu sabah yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 51 rütbeli personel doğu ve batı illeri atamasına tabi olmuştur. İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

İl dışından 10 rütbeli personelin ilimize ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 Şube Müdürünün yer değişikliği yapılmıştır. İlimizin huzur ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması konusunda büyük gayret ve özveriyle görev yapacağına yürekten inandığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün personelimize üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada İstanbul'da görev yapacak müdürlerin listesi de yer aldı.

Sadık Kahraman

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