Valilik kış lastiği tartışmasına son noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde kış lastiği konusunda yapılan açıklamalarda ticari araçlarının yanı sıra kış lastiği Tekirdağ'da hususi araçlara da zorunlu hale getirilmişti. Kış lastiğinin hususi araçlara da zorunlu olması kentte çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Kış lastiği konusunda Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklama hususi araç sürücülerini rahatlattı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler sonucu her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında Kış Lastiği Uygulaması yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.10.2018 tarih ve 9578 sayılı uygulama talimatı doğrultusunda 21.11.2018 tarihinde alınan Kış Lastiği Uygulaması Valilik olurunda tüm ticari ve hususi araçlarda kış lastiği kullanımı ilimiz sınırları içerisinde zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir. Ancak ülkemizin iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda trafik birimlerince yapılacak denetimlerde, sadece ticari araçların kış lastiği denetimleri gerçekleştirilecektir. Hususi araçlarla ilgili olarak alınan karar tavsiye niteliğindedir. Karlı ve buzlu havalarda araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkan sürücülerin olumsuz kış şartlarında yolda kalması nedeniyle, yolun açılmasından sorumlu kuruluşun yol çalışmalarını engellediği, diğer kurtarma faaliyeti yürüten kurumlara da yük getirdiği, diğer yol kullanıcılarının hayatlarını tehlikeye attığı görülmektedir. Ayrıca yaz lastiği ve dört mevsim lastiği, yapı itibariyle kış şartlarına uygun lastik türleri değildir. Bu lastikler içindeki kauçuk oranına bağlı olarak kış aylarında soğuktan sertleşmekte, bu durumda yol tutuşu zayıflamakta, fren mesafesi uzayarak kazalara sebep olmaktadır. Kış lastiğinde ise içindeki kauçuk oranına bağlı olarak yol tutuş özelliğini korumakta trafik güvenliği açısından tehlike anında fren mesafesinin daha kısa olması sebebiyle kazalar gerçekleşmeden önlenebilmektedir. Kış lastiği kullanacak olan araç sahibi ve sürücülerine yönelik, bir kış lastiğinde olması gereken özeliklere bakıldığında, Kış lastiğinin öncelikle üzerinde kar amblemi olmalı M+S harfleri işaretlenmiş olan lastiklerde, kar amblemi yoksa bu tür lastiklerin kış lastiği olarak kabul edilemeyeceği de bilinmelidir” denildi.