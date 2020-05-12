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Valilik uyardı, hava sıcaklıkları artış gösterecek

Valilik uyardı, hava sıcaklıkları artış gösterecek
Valilik uyardı, hava sıcaklıkları artış gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kırşehir Valiliği vatandaşa sıcaklık uyarısı yaptı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sıcaklıkların 6 ile 10 derece arasında artış gösterileceği açıklandı. Açıklamada; "Hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu bölgemizi terk etmiştir. Bölgemiz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca bölgemizde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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