Valiliklerden haberler gelmeye başladı! İşte kar tatili olan iller

Eskişehir'de gece başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir'de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak vatandaşlara duyurdu.

KÜTAHYA MERKEZDE SADECE TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR TATİL

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Manisa'da bazı okullara kar tatili

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullara bir günlük kar tatili verildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir.”

Şiddetli fırtına sebebiyle Gökçeada'da okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde şiddetini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası Gökçeada'da hayatı felç etti. Saatte hızı 110 kilometreye kadar ulaşan fırtına sebebiyle ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği açıklandı. İlçe kaymakamlığından edinilen bilgilere göre; yarın da okulların tatil edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Bilecik'in 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bilecik'in İnhisar ilçesinde taşımalı öğrenciler tam gün, Yenipazar ve Bozüyük ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi" denildi.