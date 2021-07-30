Valiliklerden yangın önlemi; Ormanlara girişler yasaklanıyor

İLGİLİ HABER İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

Antalya Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Antalya Valiliği tarafından sosyal medyada duyurulan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Antalya il sınırları içerisinde ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Ormanlar içerisinden ve çevresinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yapmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakım ile ilgili kuruluşlar yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. Tüm belediyelerimiz orman içi orman kenarı bitişinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklar. İlçe kaymakamlıkları ve orman bölge müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklar. Bu karar Antalya ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler, hakkında 6831 sayılı orman kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.”

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı

Karabük Valiliği, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışların son günlerde artan orman yangınlarına karşı yasaklandığını duyurdu.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle giriş-çıkışlar 9 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı.

Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran ormanlarla ilgili Karabük Valiliğince yapılan açıklamada, "Oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş - çıkışlar 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Giriş - çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüklerince sağlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilip, uyarılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması, ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip, olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınması, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmemesi kararları alınmıştır" denildi.

Rıdvan Bostancı

Ertuğrul Gün

Aydın Valiliği de harekete geçti

Aydın Valiliği tarafından alınan son dakika kararı ile il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran yangınlar ile mücadele devam ederken, Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelinde bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Değerli Aydınlılar, İlimiz genelinde herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için alınan kararlara lütfen uyalım” ifadelerine yer verildi.

Aydın Valiliğince alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar, ormanlık alanlara özel mülkiyete konu arazilerde dahil 1 kilometre mesafeye kadar mangal, semaver gibi ateş yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakması, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot gibi bitki örtüsü yakılması, kaymakamlıklarca meskun mahallelerde verilen izinler dışında, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi her türlü yanıcı maddenin kullanımı yasaklandı.

Uğur Eser

Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ genelinde valilik kararıyla 30 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ ili sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, 30 Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Madde 1 -Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Madde 2 -Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Madde 3 -Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Madde 4 -Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Madde 5 -Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Madde 6 -Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ, TREDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Madde 7 -Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Madde 8 -Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Madde 9 -Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No'lu telefonlara da yapılabilecektir. Orman yangınlarını önleme amacıyla yukarıda 9 (Dokuz) maddede belirtilen kararlar alınmıştır" denildi.

Halil Dağ

Manisa'da ormanlara giriş yasağının kapsamı genişletildi

Manisa Valiliği tarafından daha önce 1 Haziran itibariyle girişlerin kısıtlandığı ormanlık alanlardaki yasak kapsamı 30 Temmuz itibariyle ek maddelerle genişletildi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir. İlimiz dahilinde bulunan ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 6831 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. ve 66. maddeleri gereğince kararlar alınmıştır. 1) İlimiz dahilinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlerin kesinlikle yasaklanmasına, 2) Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapılmasının kesinlikle yasaklanmasına, 3) Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanların orman işletme şefliklerinden izin almasına ve ormanda bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulundurmalarına, 4) Yukarıda sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin Orman İşletme şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunmalarına ve Orman İşletme Şefliklerinin ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap vermesine, 5) Yapılan iş bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını alınan karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir."

Edirne valiliği ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Edirne Valiliği tarafından ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır.”

Amasya'da ormanlarda piknik yapmak yasaklandı

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada orman yangılarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapılmasının 2 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ateşli piknik yapmaları ayrıca anız ve bahçe artıklarını yakmaları hava sıcaklığının yükseldiği ve kuru ot/çalılık miktarlarının fazla olduğu bu günlerde orman yangınlarında artışa neden olduğunun belirtildiği açıkladı vatandaşların kasten ya da kusurlu davranışları nedeniyle yurdun değişik bölgelerinde çok büyük orman yangınlarının çıktığı bu durumun aynı zamanda millî güvenliği, kamu düzenini ve vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem oluşturmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacıyla tarım arazileri ve ormanlık alanlarda orman yakma, yerleşim yerlerine zarar verme gibi sabotaj eylemleri gerçekleştirdiklerini gözlenmekte olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamda ildeki ormanların vatandaşlar tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altında olduğu, ormanlardaki yangın riskinin ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığının 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 1.07.2021 tarih ve E-23635644-249-10814 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Amasya İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şöyle;

1-01.08.2021- 30.09.2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır. 2-İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır. 3- Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00 dan sonra müsaade edilmeyecektir. 4-Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. 5 -Genel Kolluk Kuvvetleri (İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri) ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere belediye başkanlığına bağlı zabıta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler, sorumluluk alanlarına giren köy muhtarlıkları ve kaymakamlıklarda mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. 6-Komisyonumuzca alınan il kararları İlde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ilçelerde ise kaymakamlık vasıtası ile köy muhtarlıklarına duyurulmasına karar verilmiştir.

Murat Çelik