Valilikten araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ve TBMM'de yapılacak programlar sonrasında TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergâhlarda resmi geçit töreni düzenlenecektir. 29 Ekim 2019 Salı günü saat 20.00'de 54. Cadde ile Aşkabat Caddesi kesişiminde toplanmak suretiyle, Akdeniz Caddesi'ni takiben Anıtpark'a kadar yapılacak kortej yürüyüşü sonrasında saat 20.30'da Anıtpark'ta 'Athena Grubu Konseri' yapılacaktır.

Gerçekleştirilecek olan bu programlar kapsamında; 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak, 29 Ekim 2019 Salı günü saat 06.00'dan itibaren Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak ve buralara açılan cadde/sokaklar çift yönlü olarak, 29 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00'den itibaren; Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası), Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydan arası), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası), Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası), Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası) ve buralara açılan tüm cadde ve sokaklar ile ihtiyaç duyulması halinde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Aşkabat Caddesi ve 83. Sokak çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

Neşra Durmaz