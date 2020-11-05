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Valilikten 'bana bir şey olmaz' diyenlere çağrı: 'Ziyaretleri erteleyin'

Valilikten 'bana bir şey olmaz' diyenlere çağrı: 'Ziyaretleri erteleyin'
Valilikten 'bana bir şey olmaz' diyenlere çağrı: 'Ziyaretleri erteleyin'

Kırıkkale Valiliği, korona virüsle mücadelenin daha etkin olabilmesi için vatandaşların akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istedi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, çalışmalar sürüyor. Korona virüsle mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için vatandaşlara sık sık çağrıda bulunan valilik, akraba ve komşu ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.

"Yakınınızı 'yüz üstü' bırakmayın"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bana bir şey olmaz' diye tedbirleri göz ardı edenler; size de bir şey olmasın ama büyüklerinizi, komşunuzu ya da bir yakınınızı 'yüz üstü' bırakabilirsiniz. Lütfen ev ziyaretlerini erteleyelim. Sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım" denildi.

Hasan Ay

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