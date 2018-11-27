İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Valilikten Batman'daki çatışmayla ilgili açıklama

Valilikten Batman'daki çatışmayla ilgili açıklama
Valilikten Batman'daki çatışmayla ilgili açıklama

Batman Valiliği, polisin bir evde düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 1 polisin şehit olduğunu, 1 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Batman Valiliğinden çatışmayla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Emniyet Müdürlüğünce 27 Kasım 2018 Salı günü ilimiz Merkez Hilal Mahallesi'nde yapılan ev araması esnasında çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi. 

Osman Arslan 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.