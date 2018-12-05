Valilikten kimyasal varil açıklaması

Açıklamada, Yenice ilçesinde hurdacıdan alınan ve her tarafı kapalı silindir varilin kesilmesi sonrası içinden çıkan ve ne olduğunu bilinmeyen beyaz renkli yapışkan keskin kokulu bir sıvının etrafa yayılması sonrası durumun vatandaşlar tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı da belirtildi.

Bölgede gereli emniyet tedbirlerinin alındığı da ifade edilen açıklamada, “ Karabük İl Acil Afet Durumu Müdürlüğü KBRN ekipleri tam teçhizatlı (A Düzey koruyucu elbise, temiz hava solunum cihazı, multigaz dedektör cihazı) olarak dün 16.55 te olay yerine intikal etmişler ve gaz ölçüm detektörü ile gerekli ölçüm ve değerlendirmelere başlamışlardır. Bu ölçüm ve değerlendirmede bahse konu silindir yapının 20 m etrafında Karbon monoksit ve Sülfür hassasiyeti olduğu 20 m dışında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

Karabük Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bahse konu sıvıdan 06.12.2018 tarihinde TÜBİTAK kurumuna gerekli analizleri yaptırmak üzere ilgili numuneleri almıştır. İl Sağlık Müdürlüğünce başta sanayi sitesi çalışanlarından 20 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesinde kontrolden geçirilmiş 16 vatandaşımızda herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiş, 4 vatandaşımız ise, mide bulantısı şikâyetini belirtmesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olayı öğrendikten sonra kendi durumundan şüphelenen 25 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesine müracaat etmiş hiçbir kimyasal bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesince 4 vatandaşımız ile ilgili gerekli muayene ve kontroller gerçekleştirilmiş herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Yapılan tetkiklerde olay yerinde bulunan ve rahatsızlık hisseden vatandaşlarımız ile ilgili sağlık açısından herhangi bir problem ile karşılaşılmamış olup, konu ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yasin Erdem