İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Valilikten 'korona virüs' açıklaması: 'Hastadan gönderilen testler negatif çıktı'

Valilikten 'korona virüs' açıklaması: 'Hastadan gönderilen testler negatif çıktı'
Valilikten 'korona virüs' açıklaması: 'Hastadan gönderilen testler negatif çıktı'

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs şüphesiyle hastanede gözetim altına alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Valilikten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, korona virüs vakası görüldüğüne dair basında yer alan bazı haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çin'de başlayıp diğer ülkelere yayılan COVID-19 hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığımızca alınan en üst düzeyde tedbirler ilimizde de uygulanmaktadır. Yurtdışından gelen kişiler evlerinde takip edilmekte, hastalık belirtisi görüldüğü takdirde gerekli izolasyon önlemleri alınarak tedbir amaçlı gözlem altına alınmaktadır. Daha önce coronavirus vakası olan bir ülkeye seyahat öyküsü bulunan bu hastamız 03.02.2020 tarihinde Sungurlu Devlet Hastanemizde gözlem altına alınmış olup, hastadan gönderilen testler negatif çıkmıştır. İlimizde coronavirus vakası tespit edilen herhangi bir hastamız bulunmamaktadır.”

Muhammed Muttalip Yalçın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.