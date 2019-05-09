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Valizin iç kısmına yerleştirilen borulardan uyuşturucu çıktı

Valizin iç kısmına yerleştirilen borulardan uyuşturucu çıktı
Valizin iç kısmına yerleştirilen borulardan uyuşturucu çıktı

Van’da valizin iç kısmına yerleştirilen çek çek aparatı boruları içerisine zulalanmış toplam 307 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya ilerleyen S.G. isimli şahsın takibe alındığı belirtildi. Bahçıvan Mahallesi Mina Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otele giriş yapan şahısın konakladığı odada yapılan aramada valizin iç kısmına yerleştirilen çek çek aparatı boruları içerisine zulalanmış toplam 307 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.  

Mehmet Salih Akkuş
 

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