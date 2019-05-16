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'Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim'

'Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim'
'Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim'

Bursa’da UFO gördüğünü zanneden bir kişinin video çekerken yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim' - Tıkla İzle

UFO gördüğünü zanneden masum köylü olarak vatandaşların yorum yaptığı videoda, görüntüyü çeken kişinin "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim" diyerek mutlu olması dikkat çekti.
Bursa semalarında geçtiğimiz gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ışıkları yanıp sönen bir cisim farkeden bir kişi cep telefonuna sarılıp video çekmeye başladı. Video çeken kişi bir ara kendini tutamayıp kayıt sırasında hissettiklerini de sesli olarak dile getirdi. Uçan cismi bir yandan çekerken bir yandan da kendi kendine "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim, he he he, arkadaşlar çok net görüyorum, böyle kuş gibi süzülüp gidiyor, aheste aheste" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videonun altına UFO gördüğünü zanneden masum köylü şeklinde yorumlar yapan çok sayıda kişi uçan cismin İHA Bayraktar olduğunu gözlem faaliyetinde bulunduğunu söylediler.  

Hasan Yalçın
 

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