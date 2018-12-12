Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü

Kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray karayolunda çalışma yapan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, çalışma bölgesine yakın yere çığ düştü. İlçeye gitmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için yol trafiğe kapatılırken ekipler, çığı temizlemeye başladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, öğlen saatlerinde Van'dan ilçeye geldikleri sıra kar tünelinden sonra yoğun kar yağışı ve fırtına olduğunu ifade ederek, “Uzun süre tünelde bekledik. Daha sonra zincir takarak ilçeye doğru yola çıktık. Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğünün 2985 metre yüksekliğindeki Karatepe mevkiinde bulunan ‘Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nu geçtikten kısa bir süre sonra çığ düştü. Şuan karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütüyor” dedi.