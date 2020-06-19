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Van Gölü çevresi çiçeklerle renklendi

Van Gölü çevresi çiçeklerle renklendi
Van Gölü çevresi çiçeklerle renklendi

Van ve Bitlis il sınırları içinde yer alan Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü çevresi, açan çiçeklerle renklendi.

Özellikle ilkbahar mevsimiyle birlikte göl çevresinde açan pembe çiçekler seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor. Van-Bitlis karayolunda seyahat eden yolcular da arabalarını yol kenarlarına park edip pembe çiçeklerin Van Gölü'nün mavi suları ve Süphan Dağı'nın karlı zirvesiyle oluşturduğu eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Doğa fotoğrafçıları da zirvesi karlı olan Süphan Dağı, Van Gölü'nün mavisi ve pembe çiçeklerin oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katmanın mutluluğunu yaşıyor.

Van Gölü çevresinde ailesi ile birlikte doğa ve manzara fotoğrafları çeken Abdül Rıdvan Kulu, “Van Gölü'nün mavisinin kenarında çiçeklerin pembe bir şekilde açtığını gördük. Arkamızda Süphan Dağı'nın tepesindeki beyazı gördük. Rengarenk çiçekler, Süphan Dağı ve Van Gölü'nü bir karede birleştirerek güzel fotoğraflar elde ettik. Bu mevsimde özellikle Van Gölü ve çevresi fotoğrafçılık için oldukça iyi kareler veriyor. Biz de bunu değerlendirmek istedik” dedi.

Özkan Olcay
 

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