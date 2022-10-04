Van Gölü sahilinde su metrelerce çekildi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilen Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilince, yeni küçük adacıklar gün yüzüne çıktı. Suyun sığ olduğu noktalarda çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığı Tatvan ilçesinde tehlike çanları çalmaya başladı. Göl kıyısında metrelerce çekilme yaşanırken, yerleşim yerlerine yakın alanlarda küçük adacıkların gün yüzüne çıkması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç

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