Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen oluşturdu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde ortaya çıkan ve yükselmeye başlayan dolunayın görüntüsü hayranlık uyandırdı. İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, bazı vatandaşlarda ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü'nde oluşan yakamozu izledi.

Profesyonel makinasıyla dolunayın Van Gölü üzerinde yükselişini çeken doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün dolunayın çok güzel göründüğü bir gün. Bizde Ahlat iskelesine inerek arkadaşlarla birlikte çekim yapmaya geldik. İnanılmaz güzel bir manzara karşımıza çıktı. Van Gölü üzerinde çıkan dolunay çok güzel görüntü oluşturdu. Karşıda gördüğünüz gibi inanılmaz bir manzara ve yakamozla karşı karşıyayız” dedi.

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