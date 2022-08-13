Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği devam ediyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölünü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor.

2021 Eylül ayında Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği 27 iş makinesi ve 40 personelle yapılıyor. Ekipler, dip çamur temizliğinin bir an önce bitmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ahmet Kavak

