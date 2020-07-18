Van Gölü'nden çıkan ceset sayısı 48 oldu

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Çarpanak Adasıaçıklarında Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı ve batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 48'e yükseldi.

Şükrü Akyüz