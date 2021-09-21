Van Gölü'nü şişme botlarla geçmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21 Eylül 2021 günü saat 02.00 sıralarında Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi'nde Van Gölü açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek operasyon düzenledi. Operasyonda, şişme bot içerisinde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 60 kişi yakalandı. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat gereği tahkikat işlemlerine başlandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemlerinin 3 yıldır üst düzeye çıkardığını ifade etti. Vali Bilmez, "Türkiye'ye yeni giriş yapan göçmen gurubu şuan yok, var olan göçmenlerde daha önceden gelip burada şok evler dediğimiz alanlarda yaşayan veya tali yollarla giriş yapan göçmenler. Dün şişme botla Van Gölü üzerinde 60'a yakın göçmeni geçirmeye çalışırken sahil güvenlik tarafından yakalandı, bu noktada muhtarlarımıza daha duyarlı olmalarını, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ekiplerine yardımcı olmalarını özellikle göl etrafındaki köylerimizin daha dikkatli olmaları konusunda uyardım” dedi.



Yunus Tuğrul

