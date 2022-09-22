Van Gölü'nün en büyük adasında yangın

Van Gölü'nün yüz ölçümü bakımından en büyük adası olan Adır Adası'nda dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ilk müdahalesinin ardından bugün tekrar başladı.

Dün öğle saatlerinde Ada'da dumanların yükseldiğini gören balıkçılar, jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, balıkçı teknesiyle Adır Adası'na giderek yangına müdahale etmeye çalıştı.

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