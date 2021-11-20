Van Gölü'nün sırları sergilenecek

600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün derinliklerinde yıllarca yapılan dalışlar sonucunda sahil şeritlerine yakın bölgelerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapıya ve batıklara ulaşıldı.

Göle kıyıları bulunan Van ve Bitlis'te amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda göl derinliklerinde bulunan gizem çözülüyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve 28 yıldır Van Gölü'nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gölün derinliklerinde yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye devam ediyor.

6-7 Aralık tarihlerinde dalışlarda tespit edilen buluntuların sergisinin açılacağını belirten Sualtı Filmcileri ve Fotoğrafçıları Derneği (SUDOF) Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öztürk, Van Gölü'ne birçok dalgıcın gelip dalış yapması gerektiğini söyledi. SUDOF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öztürk, “Adilcevaz'da yapılacak olan sualtı sergisinin eksik kalan fotoğraflarının çekimleri için geldik. Buradaki mikrobiyalitlerin yapıları biraz daha farklı. Güzel çekimler gerçekleştirdik. 1996 yılında Van Gölü canavarını aramak gayesiyle 10 kişilik bir ekiple buraya gelmiştik. O zaman gelip dalışlar yapmıştık. Van Gölü turizm açısında yavaş yavaş gelişmeye başladı. İnanıyorum ki bu sergi buna katkı sunacaktır. Van Gölü'nün altındaki mikrobiyaliter ve görüntüler çok güzel, bütün dalgıçların gelip görmesi lazım. Hem görsel hem de bilimsel açıdan çok da araştırılması gereken bir göl olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise Van Gölü'nün gizemlerine değinerek 31 yıl önce kaybolan kamyon motorunu bile bulduklarını söyledi. Birol, “Van Gölü Havzası'ndaki gizemler hala sırlarını koruyor. 6-7 Aralık'ta Adilcevaz'da sualtında çektiğimiz mikrobiyalitlerin sergisini yapacağız. Bugün eksik olan fotoğraflarımızı çektik. 15 gün önce fotoğraflar çekmiştik. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle çekimlerimiz eksik kalmıştı. 31 yıl önce Kabanlar mevkiinde saman yüklü bir kamyon kaza yapmıştı. 1990 yılında gemi kaptanı olarak rahmetli babamla birlikte o kamyonun şasesini suyun altında karaya çıkarmıştık. O zaman bu kadar imkânlar yoktu. O zaman aracın motorunu suya düşürmüştük. Bugün mikrobiyalitlerin fotoğraflarını çektikten sonra dönüş yaparken, 30 yıl önce kaybettiğimiz kamyonun motorunu bulduk. Sualtında çektiğimiz görüntüleri 6-7 Aralık'ta sergileyeceğiz” dedi.

Vahit Olcay

