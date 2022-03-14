Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor

Daha önce Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında birinci seçilmişti. Görüntüsüyle ilgi çeken Van Gölü, daha sonra yine Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming'in de dikkatini çekmişti. CMSA Astronotu Boming, Van Gölü'nü göğe doğru süzülen bir anka kuşuna benzetmişti.

ABD ve Çinli astronotların ardından Van Gölü bu kez Rus kozmonotunun da dikkatini çekti. Rusya Federal Uzay Ajansı'nda (?OCKOCMOC) Kozmonot Oleg Artemyev, Van Gölü'nün uzaydan görünüşünü kayda aldı. Uluslararası uzay istasyonunda görevli Rus Kozmonot Artemyev'in Türkiye'nin üzerinden geçerken çektiği Van Gölü görseli hayran bıraktı. Rus Kozmonot Artemyev, Van Gölü'nün yanı sıra İran'ın Urmiye Gölü'nü de görüntüledi.

Yılmaz Sönmez

