Van, İranlı turistler için seferber oldu

İranlı turistler, Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih ederken, kentteki oteller de yüzde 100 doldu. Pazartesi gününden itibaren Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlı turistler kentte akın ederken, önceden rezervasyon yapamayanlar boş yer bulamadı.

Otellerde yer kalmaması nedeniyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonun kapıları turistler için açıldı. Turistlerin dışarıda kalmaması için seferber olan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ise, konuklarla tek tek ilgilenerek kendilerine kalacak yerleri gösterdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ, bayram için Van'ı tercih eden İranlı turistlerden dolayı otellerin tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Otellerde yer bulamayan turistler için ise öğrenci pansiyonunu tahsis ettiklerini ifade eden İl Müdürü Altuğ, “İran'dan gelen misafirlerimizin sayısı çok fazladır. Otellerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Bütün otellerimiz dolu olunca dışarıda kalan İranlı misafirlerimizi valimizin talimatlarıyla pansiyonlara yerleştirdik. Şu an misafirlerimizi Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirmek üzere buraya geldik. Bizim bayramımız olduğu gibi İranlıların da bayramıdır. Bu yüzden dün ve bugün sınırdan aşırı bir giriş oldu. Cuma gününe kadar kalacaklar ve bugüne kadar maalesef otellerimizde yer kalmadı” dedi.

“Bir şehir seferber oldu”

Otellerde boş yer kalmayınca İranlı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de dışarıda kaldığına dikkat çeken Aktuğ, hem yerli hem de yabancı turistlerin mağdur olmaması için bir Van'ın adeta seferber olduğunu dile getirdi. Şu ana kadar öğrenci pansiyonuna 200'e yakın kişiyi misafir ettiklerini ifade eden Aktuğ, “İranlıların yanı sıra Ağrı, Adana, Bitlis gibi illerden gelen misafirlerimiz de var. Bayramı Van'da geçirmek için gelmişler ve rezervasyon yapmamışlar.

Gelince de otel bulamayıp açıkta kalmışlar. Onları da yine buradaki pansiyona yerleştirdik. Bayram olmasına rağmen 3 saattir burada gelen misafirlerimizle ilgileniyorum. Bu bizim asli görevimiz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin mağdur olmaması için seferber olduk” diye konuştu.

“Otel gibi olamaz ama sokaktan kalmaktan iyidir”

Daha önceki tatillerinde de Van ilini tercih ettiğini söyleyen İran vatandaşı Mehdi Haydari ise İran'dan gelen çok sayıda kişinin cadde ve sokaklarda kalacak otel aradığını belirterek, “Buraya gelince otel bulacağız diye rezervasyon yapmadık. Yaklaşık 3 bin İranlı turist cadde ve sokaklarda otel arıyor. Burada bize bir lisenin kapılarını açtılar. Misafirperverlikleriyle burada bizi kabul ettiler. Burası bir otel gibi olamaz ama sokakta kalmaktan iyidir. Ailesiyle kendi şahsi aracıyla gelenler de var. Sokakta kalmaları doğru olmazdı. Ama sağ olsun bize kapılarını açtılar, sokaklarda kalmadık” şeklinde konuştu.

Yılmaz Sönmez