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Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Van Kalesi'nin güney bölümündeki kayalıklardan tırmanmak isterken yaklaşık 150 metrede mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 2,5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkez İpekyolu ilçe sınırları içinde bulunan Van Kalesi'ne gezmeye giden Reşat isimli vatandaş, kalenin güney tarafındaki kayalıklara tırmandı. Tırmandığı yerden inemeyerek mahsur kalan şahsı vatandaşlar indirmeye çalışsa da çabaları yetmedi. Bunun üzerine vatandaşı bulunduğu yerden indiremeyen vatandaşlar durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kısa sürede olay yerine giderek yaklaşık şahsın mahsur kaldığı yere şerit çekerek AFAD personeli şahsın yanına indi. Şahıs, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Üşüdüğü görülen şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirmek üzere hastaneye götürüldü.  

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