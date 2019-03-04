Van, kar hapsinde

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir çok mahalle ve mezra yolu ile birlikte Van-Bahçesaray yolu da ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri mahalle ve mazraların yollarını açarken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri ise Van-Bahçesaray yoluna çığ düşmesi sonucu yer yer 6 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyerek yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.