Van kedisinin nesli garanti altına alınıyor

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Van kedisi; cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor. Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ederken, iki parti doğumlarda dünyaya gelen kediler de sütten ayrılmış oldu. Yeni üyelerle nesli garanti altına alınmaya çalışılan Van kedileri, diğer taraftan yılsonunda ücretli olarak sahiplendirilmesi hedefleniyor.

“Bütün Türkiye'de Van kedisi bulunsun istiyoruz”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi villasında doğumların senkronize yapıldığını belirtti. Bir yıl içerisinde 3 parti şeklinde doğum yaptırıldığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Bu yıl iki parti doğum geçekleşti ve biz bu sene iki partide umduğumuzun üzerinde yavru elde etme imkanı bulduk. İnşallah son partisiyle de daha fazla yavru elde etmiş olacağız. Bu çerçevede araştırma merkezimiz sahiplendirme de yapıyor. Sahiplendirmeyle her hayvanın burada kalmasını istemiyoruz. Biz bu kedilerin ailelerde olmasını istiyoruz. Sadece Van'da da olmasını istemeyiz. Bütün Türkiye'de Van kedisi bulunsun istiyoruz. Dolayısıyla her ailede bir Van kedisi bulunursa zaten nesli garantiye almış olacağız” dedi.

“130 yavru elde etme imkanımız oldu”

Kedi Evi Villasında yıllık olarak kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazla olan kedilerin ailelere ücretli bir şekilde sahiplendirildiğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her sene en az 100 aileyi Van kedisine sahip aileler arasına katmış oluyoruz. Bu da şu demektir, bizim Van kedisi ailemiz her sene 100 aile büyüyor. Böylece uzun bir hedefe doğru emin adımlarla ilerlemiş oluyoruz. Bu sene 130 yavru elde etme imkanımız oldu. Son parti de ekimin sonunda doğum yapacaktır. Aralık ayından sonra da sahiplendirmeleri yapmış olacağız.”

Yılmaz Sönmez

