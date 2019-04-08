Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Ardışık Arama/Büfe-Ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade/teşhis bulunan örgüt üyesi olan '10 Muvazzaf' şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 08 Nisan 2019 günü Van merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Adana, Erzurum, Sivas, Bolu, Burdur illerinde ve KKTC'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek” denildi.