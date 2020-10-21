Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 7 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van merkez ve ilçeleri ile Bursa ilinde olmak üzere 7 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

Ahmet Kavak