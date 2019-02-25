İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi için örgüt üyesi olan 9 muvazzaf, 2 ihraç, 1 öğretmen, 1 eczacı olmak üzere toplam 13 zanlıya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 25 Şubat 2019 günü Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.