Van merkezli terör operasyonu: 4 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Sayıştay raporlarına göre Edremit Belediyesinde 2015 yılı içerisinde yapılan bir ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı ve desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihale dosyasında adı geçen 13 şahsa yönelik operasyon düzenlenmişti. Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıstan 7'si adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuklandı.