Van merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek suçundan 10 Mart 2021 tarihinde Van, Şırnak ve Hakkâri illerinde operasyon icra edilmiş olup, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Yunus Tuğrul

