Van'da 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 07 Eylül 2021 tarihinde Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi, Tüzek mezrası kırsal alanında PKK/KCK terör örgütünün finansman kaynağı elde etmek amacıyla ektiği değerlendirilen 1.700.000 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Kenevir ekimini yapan şahıs/şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ele geçirilen kenevir ile ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat gereği delil maksatlı numune alınarak diğer kenevirler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Yunus Tuğrul