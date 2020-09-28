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Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık

Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık
Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık

Van’da polis ekiplerince yapılan 2 aylık çalışma sonucu, genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep ederek 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, intikal eden bir takım ihbar ve şikâyetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süreli bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing/oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğu, web siteleri aracılığıyla ülkemizde ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı (phishing / oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık) tespit edilen yönetici konumundaki İran uyruklu Y.E. ile Türk vatandaşı K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik Van merkezi ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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