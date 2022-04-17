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Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17.04.2022 günü saat 04:00 sıralarında kontrol amaçlı durdurulan kamyonun kasasına gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 101 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış olup, yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olay ile ilgili araç sürücüsü olan şüpheli F.Ç ve şoförün yanında organizatör olduğu değerlendirilen H.Ç. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Muhammed Onur Yavrutürk
 

Muhammed Onur Yavrutürk
VAN (İHA) - Muhammed Onur Yavrutürk
VAN (İHA) - 

 

Muhammed Onur Yavrutürk
VAN (İHA) - 
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