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Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen pusu faaliyeti sonucu 101 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “27 Ocak 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, Gürpınar ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde icra edilen pusu faaliyeti sonucunda T.A. isimli şahıs ile birlikte 4 adet çuval içerisinde toplam 101 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili T.A. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

Ele geçirilen eroin paketleriyle 'İyi ki varsın Eren' yazılması dikkat çekti.

Sabahattin İdiz
 

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