Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13- 19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 96 kilo 105 gram eroin ve 6 kilo 600 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Ahmet Kavak