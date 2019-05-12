Van'da 106 kaçak göçmen yakalandı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, Edremit-Gevaş karayolu Gürpınar yol ayrımında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasasında yapılan kontrolde, ülkemize yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 55 Afganistan, 46 Pakistan ve 5 Özbekistan olmak üzere toplam 106 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Yakalanan 106 yabancı uyruklu göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, kamyon şoförü ise yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Salih Akkuş

