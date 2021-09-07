Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine 1 yılda 2 milyon çağrı düştü

İçişleri Bakanlığınca Van'ın merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü birinci yılını kutladı. Müdürlük, hizmet verdiği günden bu yana karşıladığı çağrı sayısıyla kentte bir rekora imza attı. 112 Acil Sağlık çağrılarının yanı sıra 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez, korona virüs sürecinde de yoğun mesai harcadı. İlk zamanlarda merkeze düşen asılsız çağrı sayısı yüzde 98'lerdeyken, son dönemde bu çağrı sayısı yüzde 82'ye düştü. Merkez, asılsız çağrılarla mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim yılında birçok kampanya düzenlemeyi hedefliyor.

“Alınan çağrıların yüzde 82'si vakaya dönüşmüyor”

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, faaliyete başladıkları bir yıllık süreçte toplam 2 milyon 16 bin çağrı aldıklarını açıkladı. Alınan çağrıların yüzde 82'sinin vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğunu ifade eden Merkez Müdiresi Ergül, “112 Acil Çağrıya artık tek numaradan ulaşılabiliyor. Yüz yüze eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte okullarda broşürler dağıtmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan öğrencilerimize acil çağrıların tek numaradan ulaşabileceği konusunda bilgilendirmemiz olacaktır” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde çağrı sayısının arttığını hatırlatan Ergül, yeni dönemde korona virüs çağrılarının azaldığını gözlemlediklerini söyledi. Ergül, yakın zaman önce Van Gölü'nde faaliyetlerine başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı hattının da 112 Acil Çağrı Merkezine entegre edilebileceğini kaydetti.



Yılmaz Sönmez

