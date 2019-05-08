Van'da 126 kaçak göçmen yakalandı

Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, il merkezinden Erciş ilçesine kamyonun kasasında taşımak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli aracı Van-Erciş karayolu üzeri Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahallesi yol ayrımında durdurdu. Kamyonda yapılan kontrol ve aramada, kasa kısmında ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 75'i Afganistan, 51'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 126 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak yakalanan 126 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Mehmet Salih Akkuş

