Van'da 133 kaçak göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeni Camii Mahallesi 13. Cadde üzerinde yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Kamyonda yapılan aramada 74 Afganistan, 41 Pakistan, 7 Bangladeş, 7 Myanmar ve 4 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 133 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan R.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan R.K. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmenler ise sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mehmet Salih Akkuş

