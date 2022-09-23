Van'da 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs İran'a kaçarken yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ASAT ekiplerince şahıs aynı gün adli makamlarda hazır edilmiş olup 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğundan tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” denildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.