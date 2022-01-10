Van'da 15 şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 33 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalanmış ve 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 200 metre kablo, 50 kilogram bakır kombi tesisat kablosu, 14 adet güvercin, 3 adet cam krikosu, 2 adet stop lambası, 2 adet marş dinamosu, 2 adet boxer tipi köpek, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet hava akış kompresörü, 1 adet Mercedes webosta motoru, 1 adet dikiz aynası, 1 adet iç aydınlatma ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 21 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet fişek, 1 adet kalem silah, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 14,55 gram eroin maddesi, 11,04 gram metamfetamin maddesi, 11,04 gram bonzai, 8.44 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet fişek ele geçirilmiş olup 2 şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

Yunus Tuğrul

