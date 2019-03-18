İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 163 kaçak göçmen yakaland

Van'da 163 kaçak göçmen yakaland
Van'da 163 kaçak göçmen yakaland

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 163 kaçak göçmen yakalandı.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, ilçenin Yolaşan Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina içerisinde şüpheli bir grup insanın olduğu fark edildi. Jandarma ekiplerince metruk binada yapılan kontrolde; 27 Pakistan, 14 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. 

Öte yandan, Çaldıran ilçesinde 70, Başkale ilçesinde 52 olmak üzere toplamda 163 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Mehmet Salih Akkuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.