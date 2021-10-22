Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 günü saat 13.00 sıralarında Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattı gerisinde göçmen hareketliliğini engelleme faaliyeti kapsamında icra edilen planlı faaliyet esnasında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 172 Afganistan ve 16 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 188 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Yunus Tuğrul

